Zhang: «Questa Coppa rimarrà nella storia dell'Inter»

Le parole del presidente nerazzurro Steven Zhang è intervenuto ai microfoni di Mediaset dopo la finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter. Di seguito le sue parole.

VITTORIA – «Oggi giorno mi sento onerato di lavorare con questo gruppo di persone, non soltanto dal punto di vista calcistico ma anche fuori. Questo è un buon risultato per noi».

Coppa – «Questa Coppa rimarrà nella storia dell'Inter per sempre, ma la stagione non è finita e continueremo a lottare con grande fiducia».

L'articolo proviene da Calcio News 24.

