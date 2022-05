Viabilità Roma Regione Lazio del 11-05-2022 ore 07:30 (Di mercoledì 11 maggio 2022) Viabilità DEL 11 MAGGIO 2022 7.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA IL RACCORDO ANULARE DI Roma CODE IN CARREGGIATA ESTERNATRA LA CASILINA E LA RUSTICA, MENTRE IN INTERNA TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA E APPIA DIFFICOLTà D’IMMISSIONE DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD CON CODE DA TORRENOVA VERSO Roma IN ENTRATA VERSO LA CAPITALE CODE PER TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA Roma TERAMO DA TORRENOVA ALLA TANGENZIALE EST E SULLA SALARIA DA MONTEROTONDO A TENUTA SANTA COLOMBA SEMPRE VERSO Roma CENTRO SI PROCEDE A RILENTO SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO FINO A VIA DEI DUE PONTI SULLA PROVINCIALE FORMELLESE INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLA ZONA INDUSTRIALE OLMETTI. PRESTARE ATENZIONE AL ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 11 maggio 2022)DEL 11 MAGGIO7.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA IL RACCORDO ANULARE DICODE IN CARREGGIATA ESTERNATRA LA CASILINA E LA RUSTICA, MENTRE IN INTERNA TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA E APPIA DIFFICOLTà D’IMMISSIONE DALLA DIRAMAZIONESUD CON CODE DA TORRENOVA VERSOIN ENTRATA VERSO LA CAPITALE CODE PER TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLATERAMO DA TORRENOVA ALLA TANGENZIALE EST E SULLA SALARIA DA MONTEROTONDO A TENUTA SANTA COLOMBA SEMPRE VERSOCENTRO SI PROCEDE A RILENTO SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO FINO A VIA DEI DUE PONTI SULLA PROVINCIALE FORMELLESE INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLA ZONA INDUSTRIALE OLMETTI. PRESTARE ATENZIONE AL ...

