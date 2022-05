(Di mercoledì 11 maggio 2022) ROMA - Secondo quanto pubblicato oggi da Marca in prima pagina, Antoniosarebbe un nuovo giocatore del. Il difensore, che in un primo momento era seguito pure dalla Juve , era in ...

Advertising

ToninoCommis : @Gazzetta_it è vero che il calcio è una scienza ad minchiam (spece se poi c'è di mezzo il real madrid) ma in tutta… - romaforever_it : Calciomercato, dalla Spagna: 'Rudiger è del Real Madrid: clausola rescissoria clamorosa' - infoitsport : Marca: 'Rudiger è del Real Madrid! Annuncio dopo la finale di Champions' - salvione : 'Rudiger è del Real Madrid: clausola rescissoria clamorosa' - CorSport : '#Rudiger è del #RealMadrid: clausola rescissoria clamorosa' ?? -

ROMA - Secondo quanto pubblicato oggi da Marca in prima pagina, Antoniosarebbe un nuovo giocatoreReal Madrid . Il difensore, che in un primo momento era seguito pure dalla Juve , era in scadenza di contratto e avrebbe raggiunto un accordo con il club ...Nelle ultime cinque stagioniè stato una colonnaChelsea, oltre che della nazionale tedesca. Il club di Madrid ha fissato una clausola rescissoria impressionante per un calciatore di 29 ...Il difensore tedesco ha superato le visite mediche ed è ufficialmente dei Blancos: per lui contratto da 9 milioni netti a stagione ...Sempre nella giornata di ieri sono giunte conferme sull’imminente annuncio del Real Madrid, che presto abbraccerà il suo nuovo acquisto Antonio Rudiger. Il difensore tedesco arriva dal Chelsea a ...