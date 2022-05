Mercato Lazio, scelto l’erede di Milinkovic Savic e il vice Immobile (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il Mercato della Lazio è pronto a decollare in vista delle prossime settimane. Punto interrogativo sul futuro di Milinkovic Savic: ilcentrocampista serbo potrebbe lasciare i biancocelesti di fronte a una maxi offerta La Lazio valuterà con attenzione le prossime strategie di Mercato. Punto interrogativo sul futuro di Milinkovic Savic, il quale potrebbe vestire la maglia Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ildellaè pronto a decollare in vista delle prossime settimane. Punto interrogativo sul futuro di: ilcentrocampista serbo potrebbe lasciare i biancocelesti di fronte a una maxi offerta Lavaluterà con attenzione le prossime strategie di. Punto interrogativo sul futuro di, il quale potrebbe vestire la maglia Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

LazionewsEu : Futuro #Milinkovic? Parla l'agente di mercato Giuseppe Bozzo ??? #sslazio #Lazio #LazioNews #LazionewsEu - Fprime86 : RT @sportmediaset: Lotito gela la Juve: 'Milinkovic-Savic non è in vendita' #lotito #lazio #milinkovic #mercato - milivnkovic : @vlahovismopuro @Forzasuccesso Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista tesserato S.S. Lazio, non è sul mercato a me… - MrDOnetwo : @AlfredoPedulla Visto che lei conosce obiettivi di mercato e capacità dei vari DS, fiore toro atalanta lazio Roma p… - LALAZIOMIA : Mercato Napoli, duello con la Lazio di Sarri per un terzino in Serie A - CalcioNapoli24 -