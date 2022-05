La FIFA farà il suo videogioco calcistico: «Sarà il migliore» (Di mercoledì 11 maggio 2022) Dopo circa venti anni è terminata la collaborazione tra la FIFA e la casa produttrice di videogames americana Electronic Arts. Tra i videogiochi di punta della EA c’è proprio FIFA, storica serie di videogiochi di calcio, il cui primo capitolo è uscito nel 1993. L’edizione conclusiva del rapporto Sarà FIFA 23 che verrà lanciato sul L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 11 maggio 2022) Dopo circa venti anni è terminata la collaborazione tra lae la casa produttrice di videogames americana Electronic Arts. Tra i videogiochi di punta della EA c’è proprio, storica serie di videogiochi di calcio, il cui primo capitolo è uscito nel 1993. L’edizione conclusiva del rapporto23 che verrà lanciato sul L'articolo

