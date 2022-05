Approvata la legge Salvamare, Rosalba Giugni e Mario Mattioli esultano: Una vittoria storica (Di mercoledì 11 maggio 2022) Oggi, mercoledì 11 maggio, è una giornata storica per il mare e per il futuro dell’uomo sul Pianeta. Marevivo e Federazione del Mare, insieme ad Assonave, Assoporti, Confindustria Nautica, Confitarma, Federpesca, Lega Navale, Lega Italiana Vela, Stazione Zoologica Anton Dohrn e La Grande Onda accolgono con entusiasmo l’approvazione definitiva della legge Salvamare insieme ai quasi 100.000 firmatari della petizione lanciata da Marevivo su Change.org. Il Senato della Repubblica ha infatti approvato in via definitiva il Disegno di legge “Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell’economia circolare (‘legge Salvamare’)” in seguito alle modifiche apportate in sede legislativa alla Camera lo scorso aprile. Finalmente, dopo la pubblicazione ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 11 maggio 2022) Oggi, mercoledì 11 maggio, è una giornataper il mare e per il futuro dell’uomo sul Pianeta. Marevivo e Federazione del Mare, insieme ad Assonave, Assoporti, Confindustria Nautica, Confitarma, Federpesca, Lega Navale, Lega Italiana Vela, Stazione Zoologica Anton Dohrn e La Grande Onda accolgono con entusiasmo l’approvazione definitiva dellainsieme ai quasi 100.000 firmatari della petizione lanciata da Marevivo su Change.org. Il Senato della Repubblica ha infatti approvato in via definitiva il Disegno di“Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell’economia circolare (‘’)” in seguito alle modifiche apportate in sede legislativa alla Camera lo scorso aprile. Finalmente, dopo la pubblicazione ...

Advertising

M5S_Europa : Finalmente la legge #Salvamare è stata approvata. L’Italia vanta oltre 8.000 chilometri di coste e grazie alle nuo… - g_brescia : Dopo anni approvata definitivamente la legge #Salvamare, voluta dal @Mov5Stelle, in particolare dall’ex ministro pe… - Gianfra58 : RT @g_brescia: Dopo anni approvata definitivamente la legge #Salvamare, voluta dal @Mov5Stelle, in particolare dall’ex ministro per l’Ambie… - ritalaura2000 : RT @DarioPanzac89: Oggi sono esattamente 6 anni che in via definitiva alla Camera Dei Deputati è stata approvata la legge sulle unioni civi… - PoliticaNewsNow : Camera, approvata legge su valorizzazione prodotti agricoli a km zero -