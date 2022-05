Alpini a Rimini | presentata la prima denuncia per molestie Bonetti | ' Gravissimo e inaccettabile'

Advertising

fanpage : Decine di donne, ragazze, anche minorenni, hanno raccontato di violenze da parte degli alpini. Palpeggiamenti, inse… - stanzaselvaggia : Decine e decine di testimonianze di ragazze e donne di tutte le età, tutte con nomi e cognomi, tutte con storie agg… - stanzaselvaggia : Più di cento donne, alcune giovanissime, hanno testimoniato di aver subito molestie da parte di partecipanti all’ad… - marizanga18 : RT @stanzaselvaggia: Decine e decine di testimonianze di ragazze e donne di tutte le età, tutte con nomi e cognomi, tutte con storie agghia… - thecoolmauri : RT @violagiannoli: Dopo 200 segnalazioni su adunata alpini le donne Pd Rimini producono questo: “Ci dissociamo da toni accusatori tesi a in… -

Alla fine è stata presentata la prima denuncia per molestie all'adunata nazionale degli. Martedì 10 maggio ne avevamo parlato qui , sottolineando il fatto che su oltre 150 segnalazioni di presunti abusi verbali e fisici pervenute all'associazione 'Non una di meno', ...Mauro Corona: "MolestieCosa montata"/ "Loro non fanno quei gesti" Il medico Belcari lo ha curato con plasma con un'autorizzazione della massima autorità, non senza conseguenze. ...Milano, 11 mag. (Adnkronos) - 'Condanno il comportamento degli alpini che a Rimini hanno molestato le ragazze ma continuo a dire 'Viva gli ...Leggendo la prima pagina di Libero di questa mattina sembra che a Rimini le vittime siano gli Alpini e non le decine di donne che hanno raccontato di essere state molestate in strada da alcuni membri ...