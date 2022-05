Al Circolo Canottieri Tevere Remo torna la "BMW Cup" (Di mercoledì 11 maggio 2022) Dopo due anni d'assenza torna l'appuntamento con l'ITF femminile, che aumenta fino a 60mila dollari il montepremi, in programma dal 16 al 22 maggio sui campi in terra rossa del club capitolino. Venerdì la presentazione Leggi su federtennis (Di mercoledì 11 maggio 2022) Dopo due anni d'assenzal'appuntamento con l'ITF femminile, che aumenta fino a 60mila dollari il montepremi, in programma dal 16 al 22 maggio sui campi in terra rossa del club capitolino. Venerdì la presentazione

