WTA Roma 2022 | Lucia Bronzetti ko con la colombiana Osorio Serrano in due set

(Di martedì 10 maggio 2022) L’Italia perde anche il suo ultimo alfiere nel torneo femminile degli Internazionali d’Italia.esce sconfitta dal confronto con laMaria Camila, con il punteggio di 7-6 6-3; l’azzurra ha giocato una prima frazione alla pari con la sudamericana, ma ha pagato qualche errore di troppo nei momenti caldi della partita. Le possibilità di break non mancano, da una parte e dall’altra.è la prima ad approfittarne mettendo in campo un tennis assai aggressivo, ma un paio di errori rimettono in corsa la, che strappa due volte il servizio all’azzurra e nel mezzo si salva da sotto 15-40. Anche lei però non è esente da errori, permettendo alladi recuperare e giocarsela al tie-break. Che si decide ...

Nel torneo femminile vittoria al terzo per Amanda Anisimova, che ha già mostrato il suo valore e vuole entrare nelle prime 30: per lei agli Internazionali d'Italia 2022un 6 - 2 0 - 6 6 - 4 ......stanno correndo uno slalom parallelo che le fa ritrovare per la prima volta di fronte ain un ... Restando al tennis giocato, al rientro sul circuito, Bianca s'è imposta una nuova regola: "Non ...L’Italia perde anche il suo ultimo alfiere nel torneo femminile degli Internazionali d’Italia. Lucia Bronzetti esce sconfitta dal confronto con la colombiana Maria Camila Osorio Serrano, con il ...Dopo aver rinunciato al Master 1000 di Madrid per tirare un po’ il fiato, la “cannibale” di questo inizio di stagione, la numero uno del mondo Iga Swiatek, è pronta a tornare in campo a Roma con un ..