Ucraina, l’intelligence Usa: «Putin vuole portare la guerra in Transnistria» (Di martedì 10 maggio 2022) Le forze di Vladimir Putin non hanno intenzione di fermarsi alla conquista del Donbass, ma porteranno la guerra in Transnistria, la regione filorussa moldava. Questa l’ipotesi formulata dalla direttrice dell’intelligence nazionale americana Avril Haines, in audizione alla Commissione della Difesa del Senato statunitense. Secondo Haines, il leader del Cremlino punta a una guerra «lunga», sicuro che il sostegno degli Stati Uniti e dell’Unione europea a Kiev diminuirà nel tempo. A quel punto sarà «probabile» l’imposizione di una legge marziale in Russia, necessaria per una mobilitazione più massiccia di risorse e forze militari. Ma «Putin userà l’arma nucleare solo se si troverà di fronte a una minaccia esistenziale», ha detto Haines. May 10, 2022 Lo «stallo» nella ... Leggi su open.online (Di martedì 10 maggio 2022) Le forze di Vladimirnon hanno intenzione di fermarsi alla conquista del Donbass, ma porteranno lain, la regione filorussa moldava. Questa l’ipotesi formulata dalla direttrice delnazionale americana Avril Haines, in audizione alla Commissione della Difesa del Senato statunitense. Secondo Haines, il leader del Cremlino punta a una«lunga», sicuro che il sostegno degli Stati Uniti e dell’Unione europea a Kiev diminuirà nel tempo. A quel punto sarà «probabile» l’imposizione di una legge marziale in Russia, necessaria per una mobilitazione più massiccia di risorse e forze militari. Ma «userà l’arma nucleare solo se si troverà di fronte a una minaccia esistenziale», ha detto Haines. May 10, 2022 Lo «stallo» nella ...

