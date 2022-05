Ucraina: Draghi a Biden, chiediamo a Russia sblocco grano in porti ucraini (Di martedì 10 maggio 2022) Washington, 10 mag. (Adnkronos) - “Dobbiamo chiedere alla Russia di sbloccare il grano bloccato nei porti ucraini". Lo ha detto, a quanto si apprende, il premier Mario Draghi al Presidente statunitense Joe Biden, nel corso del bilaterale alla Casa Bianca. Biden avrebbe rimarcato come ci siano “milioni di tonnellate. Rischiamo una crisi alimentare in Africa”. Leggi su iltempo (Di martedì 10 maggio 2022) Washington, 10 mag. (Adnkronos) - “Dobbiamo chiedere alladi sbloccare ilbloccato nei". Lo ha detto, a quanto si apprende, il premier Marioal Presidente statunitense Joe, nel corso del bilaterale alla Casa Bianca.avrebbe rimarcato come ci siano “milioni di tonnellate. Rischiamo una crisi alimentare in Africa”.

Advertising

La7tv : #dimartedi Ucraina, lo storico Angelo D'Orsi: 'Draghi non ha detto parole di pace, sono le stesse di Biden. Sono pa… - Corriere : Nuovi invii di armi e soldati da schierare sul fianco Est: ecco le richieste degli Stati Uniti all’Italia - Agenzia_Ansa : Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha espresso la ferma solidarietà del suo Paese verso la Russia in un messaggio in… - RitaamariaB : RT @AntonioSocci1: 'Se #Biden vuol fare la guerra alla Russia tramite l’Ucraina, è affar suo. Noi non possiamo e non dobbiamo seguirlo... N… - Simona84178554 : RT @BiancaRossiB: I #terremotati ringraziano. #Draghi #Ucraina #800milioni -