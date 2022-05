Torino, Belotti non ha ancora deciso: tutto rimandato a fine stagione (Di martedì 10 maggio 2022) Andrea Belotti, in scadenza col Torino, non ha ancora deciso cosa farà al termine del campionato. In campo, nonostante gli infortuni,... Leggi su calciomercato (Di martedì 10 maggio 2022) Andrea, in scadenza col, non hacosa farà al termine del campionato. In campo, nonostante gli infortuni,...

Advertising

TorinoFC_1906 : ?? @gallobelotti Grazie alla tripletta contro l'Empoli, Andrea Belotti ha superato Francesco Graziani, diventando i… - OptaPaolo : 100 - Grazie alla tripletta contro l'Empoli, Andrea Belotti ha superato Francesco Graziani, diventando il secondo m… - sportli26181512 : Torino, Belotti non ha ancora deciso: tutto rimandato a fine stagione: Andrea Belotti, in scadenza col Torino, non… - 59Seagull : @pisto_gol Lo stesso Guida che non ha visto il rigore in Torino Inter su Belotti? Si è ora dotato di lenti a raggi… - Francesco_laz : @FBiasin Senza il var palesemente schierato a favore dell'Inter con episodi clamorosi come quello su Belotti a Torino, sareste 3° o 4° -