"The New Look": Maisie Williams nel cast della serie drammatica Apple (Di martedì 10 maggio 2022) Maisie Williams si unisce al cast della serie drammatica di Apple The New Look, lo riporta Hollywood Reporter. Chi compone il cast di "The New Look"? La serie è interpretata rispettivamente da Ben Mendelsohn (Bloodline) e Juliette Binoche (Chocolat) nei panni di Christian Dior e Coco Chanel. Trama Ambientato per essere girato esclusivamente a Parigi e ispirato a fatti realmente accaduti, Apple afferma che The New Look è un "thriller epico" incentrato sul momento cruciale del 20° secolo in cui Parigi ha riportato in vita il mondo attraverso le sue icone della moda: Christian Dior , le cui creazioni hanno dominato la moda mondiale nel ...

