Papa Francesco | “Una Chiesa ‘selettiva’ | di sangue puro | sarebbe una setta”

(Di martedì 10 maggio 2022) CITTÀ DEL VATICANO – Rispondendo per iscritto a tre domande del padre gesuita James Martin riguardanti i cattolici Lgbt, a proposito di cosa direbbe a uno di loro “che ha subito un rifiuto dalla”,scrive quanto segue: “Vorrei che lo riconoscessero non come ‘il rifiuto della’, ma piuttosto di ‘persone nella’. Laè madre e chiama insieme tutti i suoi figli. Prendiamo ad esempio la parabola degli invitati alla festa: ‘i giusti, i peccatori, i ricchi e i poveri etc.’ (Matteo 22:1-15; Luca 14:15-24). Una, di ‘’, non è la Santa Madre, ma piuttosto una”. L'articolo L'Opinionista.

