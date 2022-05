Orientamento studenti, nasce intergruppo parlamentare. Lo annunciano i deputati Fusacchia, Carbonaro, Gribaudo, Orrico, Toccafondi e Toccalini (Di martedì 10 maggio 2022) "L'Orientamento di studentesse e studenti rispetto ai percorsi di studio diventa sempre più importante in quest'èra dell'incertezza. Dopo anni di pandemia, e in un mondo del lavoro e in generale in una società che cambia sempre più velocemente, i giovani hanno bisogno di essere accompagnati a scoprire chi sono, ancora prima di capire che interessi hanno e su cosa investire per il loro futuro. Le istituzioni devono trattare la questione con la massima urgenza e importanza. Per questo abbiamo deciso di dar vita a un intergruppo parlamentare sull'Orientamento degli studenti". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 10 maggio 2022) "L'di studentesse erispetto ai percorsi di studio diventa sempre più importante in quest'èra dell'incertezza. Dopo anni di pandemia, e in un mondo del lavoro e in generale in una società che cambia sempre più velocemente, i giovani hanno bisogno di essere accompagnati a scoprire chi sono, ancora prima di capire che interessi hanno e su cosa investire per il loro futuro. Le istituzioni devono trattare la questione con la massima urgenza e importanza. Per questo abbiamo deciso di dar vita a unsull'degli". L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Orientamento studenti, nasce intergruppo parlamentare. Lo annunciano i deputati Fusacchia, Carbonaro, Gribaudo, Orr… - Agenpress : Parlamento: nasce intergruppo su orientamento studenti - ANPALServizi : ???? #DalleRegioni @regionepiemonte 'Open for future': parte il Salone dell’Orientamento di Alessandria. Partecipa… - UniTeramo : ??Webinar di orientamento di Giurisprudenza per gli studenti delle scuole superiori ?? ??10 maggio - ore 16 Aggressi… - CareersSapienza : ????? ?????#SaveTheDate ?? Vuoi scoprire come utilizzare al meglio #JobTeaser la piattaforma per il placement e l’orie… -