Mymenu | intesa con i sindacati | 500 rider saranno lavoratori dipendenti

Advertising

Corriere della Sera

... dopo aver gestito Banca, da ministro dello Sviluppo economico è stato autore della prima ... Chi, come Campari, acquisendo una startup come Tannico o il gruppo Pellegrini che ha preso. Ma ...... dopo aver gestito Banca, da ministro dello Sviluppo economico è stato autore della prima ... Chi, come Campari, acquisendo una startup come Tannico o il gruppo Pellegrini che ha preso. Ma ... Rider, la piattaforma italiana Mymenu non applica l’intesa di Assodelivery. E fa il suo accordo