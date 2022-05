Marcell Jacobs ha trovato lo sparring partner: chi è Rohan Browning, allenato dal rivale di coach Camossi (Di martedì 10 maggio 2022) Marcell Jacobs sta cercando da tempo uno sparring partner. Il Campione Olimpico dei 100 metri aveva più volte espresso la propria necessità di allenarsi con un atleta di spessore e di avere un costante confronto, utile per migliorarsi in vista degli appuntamenti agonistici. Il velocista lombardo, che è rientrato ieri da Nairobi e che sta cercando di recuperare dai problemi intestinali che gli hanno impedito di correre in Kenya tre giorni fa, sembra avere trovato lo sparring partner inseguito tanto a lungo. Come riporta la Gazzetta dello Sport, si tratterebbe di Rohan Browning. L’australiano ha 24 anni ed è stato semifinalista alle ultime Olimpiadi, quando si fermò a 10.09. A Tokyo firmò anche il suo personale, ovvero il 10.01 con cui ... Leggi su oasport (Di martedì 10 maggio 2022)sta cercando da tempo uno. Il Campione Olimpico dei 100 metri aveva più volte espresso la propria necessità di allenarsi con un atleta di spessore e di avere un costante confronto, utile per migliorarsi in vista degli appuntamenti agonistici. Il velocista lombardo, che è rientrato ieri da Nairobi e che sta cercando di recuperare dai problemi intestinali che gli hanno impedito di correre in Kenya tre giorni fa, sembra avereloinseguito tanto a lungo. Come riporta la Gazzetta dello Sport, si tratterebbe di. L’australiano ha 24 anni ed è stato semifinalista alle ultime Olimpiadi, quando si fermò a 10.09. A Tokyo firmò anche il suo personale, ovvero il 10.01 con cui ...

