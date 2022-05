È arrivato il momento dei maglioncini da calcio (Di martedì 10 maggio 2022) Abbiamo sdoganato definitivamente le maglie da calcio in tutte le occasioni, che sia in discoteca, alle sfilate di moda, ovviamente sui social (come dimostra il nuovo fashion trend di TikTok, noto come Bloke Core). Ci siamo innamorati di capi nati all’interno del calcio e diventati immediatamente il modo migliore per esprimere il nostro lato più casual, come il fortunato incontro tra Jordan e il Psg o certe indovinatissime collaborazioni di Umbro, non potevamo farci nemmeno mancare le infinite contaminazioni tra il mondo street e quello del football, con pezzi d’archivio ripescati e rielaborati in nuove chiavi. Insomma, il calcio è definitivamente diventato trendy: insieme a quella capacità di ispirare e di essere fenomeno pop per eccellenza, ha un bagaglio estetico di una varietà e di una riconoscibilità con pochi eguali, in grado di ... Leggi su gqitalia (Di martedì 10 maggio 2022) Abbiamo sdoganato definitivamente le maglie dain tutte le occasioni, che sia in discoteca, alle sfilate di moda, ovviamente sui social (come dimostra il nuovo fashion trend di TikTok, noto come Bloke Core). Ci siamo innamorati di capi nati all’interno dele diventati immediatamente il modo migliore per esprimere il nostro lato più casual, come il fortunato incontro tra Jordan e il Psg o certe indovinatissime collaborazioni di Umbro, non potevamo farci nemmeno mancare le infinite contaminazioni tra il mondo street e quello del football, con pezzi d’archivio ripescati e rielaborati in nuove chiavi. Insomma, ilè definitivamente diventato trendy: insieme a quella capacità di ispirare e di essere fenomeno pop per eccellenza, ha un bagaglio estetico di una varietà e di una riconoscibilità con pochi eguali, in grado di ...

