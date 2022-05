Atletica: Tamberi 'Obiettivo Mondiale di Eugene, un chiodo fisso' (Di martedì 10 maggio 2022) L'altista azzurro, oro a Tokyo: "Ho voglia di rimettermi in gioco" ROMA - "Il Mondiale di Eugene? E' quello l'Obiettivo, un chiodo fisso sebbene anche il Golden Gala a Roma, con uno stadio pieno, sarà ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 10 maggio 2022) L'altista azzurro, oro a Tokyo: "Ho voglia di rimettermi in gioco" ROMA - "Ildi? E' quello l', unsebbene anche il Golden Gala a Roma, con uno stadio pieno, sarà ...

Advertising

ansacalciosport : Atletica: Tamberi sposerà Chiara il primo settembre a Pesaro. Oro olimpico salto in alto, 'non vedo l'ora ma lei è… - ansacalciosport : Tamberi: 'Torno in gioco, Mondiali Usa chiodo fisso'. Oro olimpico inizia stagione, Roma importante ma obiettivo è… - infoitsport : Atletica, Tamberi tra Mondiali e nozze: 'Eugene è un chiodo fisso. Poi il 1° settembre sposo Chiara' - infoitsport : Atletica, Diamond League Doha 2022: programma, orari, tv, streaming. Presenti Tortu e Tamberi - zazoomblog : Atletica Diamond League Doha 2022: programma orari tv streaming. Presenti Tortu e Tamberi - #Atletica #Diamond… -