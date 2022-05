Traffico Roma del 09-05-2022 ore 11:30 (Di lunedì 9 maggio 2022) Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati all’ascolto code per Traffico intenso sul tratto Urbano della A24 Roma-teramo tra Portonaccio e la tangenziale est trafficata la stessa iniziale con code tra via Nomentana e via dei Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico segnalato dalla polizia locale un incidente in via Roberto Morra di lavriano altezza incrocio con viale dei Gladiatori possibili rallentamenti per il Traffico di zona resta intenso il Traffico sulla via Flaminia con code tra il raccordo e via dei Due Ponti in direzione del centro proseguono i lavori sulla via Pontina con code tra Spinaceto e Castel di Decima nelle due direzioni i pieno svolgimento una manifestazione in via Molise nei pressi del ministero dello sviluppo economico in programma lavori notturni nella galleria Giovanni ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 9 maggio 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto code perintenso sul tratto Urbano della A24-teramo tra Portonaccio e la tangenziale est trafficata la stessa iniziale con code tra via Nomentana e via dei Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico segnalato dalla polizia locale un incidente in via Roberto Morra di lavriano altezza incrocio con viale dei Gladiatori possibili rallentamenti per ildi zona resta intenso ilsulla via Flaminia con code tra il raccordo e via dei Due Ponti in direzione del centro proseguono i lavori sulla via Pontina con code tra Spinaceto e Castel di Decima nelle due direzioni i pieno svolgimento una manifestazione in via Molise nei pressi del ministero dello sviluppo economico in programma lavori notturni nella galleria Giovanni ...

Roma - Leicester, il prepartita senza regole Semifinale di Conference League Roma - Leicester, i tifosi si dirigono verso lo stadio. Città in tilt per il traffico, un bus pieno di supporter inglesi viene scortato lungo i binari del tram di via Flaminia. Proprio in quel momento ...