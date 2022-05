Sonego-Shapovalov in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2022 (Di lunedì 9 maggio 2022) Lorenzo Sonego se la vedrà contro il canadese Denis Shapovalov al primo turno degli Internazionali d’Italia 2022. Subito un incrocio da brividi per il torinese contro la testa di serie numero tredici del torneo. L’azzurro spera di ritrovare al Foro Italico quelle magiche sensazioni della passata edizione, quando si spinse fino ad una storica semifinale. Sonego arriva a Roma dopo l’eliminazione all’esordio a Madrid. Prima però sono arrivate delle prestazioni convincenti sia a Montecarlo sia a Barcellona dopo un periodo di forma certamente non esaltante. Anche il suo avversario non ha attraversato quattro mesi piuttosto positivi nonostante il buon quarto di finale conquistato a Melbourne. Tra i due si preannuncia una sfida apertissima. Sarà interessante vedere due stili a confronto su ... Leggi su sportface (Di lunedì 9 maggio 2022) Lorenzose la vedrà contro il canadese Denisal primo turno degli. Subito un incrocio da brividi per il torinese contro la testa di serie numero tredici del torneo. L’azzurro spera di ritrovare al Foro Italico quelle magiche sensazioni della passata edizione, quando si spinse fino ad una storica semifinale.arriva a Roma dopo l’eliminazione all’esordio a Madrid. Prima però sono arrivate delle prestazioni convincenti sia a Montecarlo sia a Barcellona dopo un periodo di forma certamente non esaltante. Anche il suo avversario non ha attraversato quattro mesi piuttosto positivi nonostante il buon quarto di finale conquistato a Melbourne. Tra i due si preannuncia una sfida apertissima. Sarà interessante vedere due stili a confronto su ...

