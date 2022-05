Scompare dopo un’escursione in montagna: paura per un 50enne (Di lunedì 9 maggio 2022) Ha approfittato del clima mite per fare un escursione in montagna ma qualcosa non è andato nel verso giusto. Se l’è vista brutta un uomo di 50 anni disperso nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 8 maggio, tra la vetta del Monte Gennaro e il Fosso dei Ronci. Leggi anche: Morte due alpiniste sul Monte Rosa, salvo terzo disperso Uomo disperso in montagna: le ricerche del CNSAS Tempestivo l’intervento del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) del Lazio insieme al lavoro dei Vigili del Fuoco per le ricerche del 50enne che, come detto, risultava disperso tra la vetta del Monte Gennaro e il Fosso dei Ronci, in provincia di Roma. L’allarme degli amici e le ricerche dell’uomo A lanciare l’allarme alcuni amici dell’escursionista che non vedendolo tornare all’orario concordato nel punto di incontro hanno richiesto aiuto al ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 9 maggio 2022) Ha approfittato del clima mite per fare un escursione inma qualcosa non è andato nel verso giusto. Se l’è vista brutta un uomo di 50 anni disperso nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 8 maggio, tra la vetta del Monte Gennaro e il Fosso dei Ronci. Leggi anche: Morte due alpiniste sul Monte Rosa, salvo terzo disperso Uomo disperso in: le ricerche del CNSAS Tempestivo l’intervento del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) del Lazio insieme al lavoro dei Vigili del Fuoco per le ricerche delche, come detto, risultava disperso tra la vetta del Monte Gennaro e il Fosso dei Ronci, in provincia di Roma. L’allarme degli amici e le ricerche dell’uomo A lanciare l’allarme alcuni amici dell’escursionista che non vedendolo tornare all’orario concordato nel punto di incontro hanno richiesto aiuto al ...

