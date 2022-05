Roma, Abraham va a mille: Mourinho non ci rinuncia (Di lunedì 9 maggio 2022) Roma - Stasera al Franchi si gioca uno spareggio. Roma e Fiorentina si contendono un posto in Europa League, i risultati di questa giornata hanno riportato in piena bagarre la corsa per il quinto e ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 9 maggio 2022)- Stasera al Franchi si gioca uno spareggio.e Fiorentina si contendono un posto in Europa League, i risultati di questa giornata hanno riportato in piena bagarre la corsa per il quinto e ...

Advertising

DAZN_IT : Una notte di emozioni, ricordi e passione. Una notte attesa da 31 anni. BordoCam: Roma-Leicester è su DAZN.… - Eurosport_IT : ROMA IN FINALEEEEEEEEE! ?????? Dopo l'1-1 dell'andata all'Olimpico decide il gol di Abraham, Leicester eliminato: i… - SkySport : ?? ABRAHAM DI TESTAAAA ?? L'ATTACCANTE INGLESE PORTA LA ROMA IN FINALE ? IL GOL CHE HA DECISO LA SFIDA CON IL LEICEST… - romanewseu : Fiorentina-Roma: per i bookmakers i viola favoriti, Abraham possibile marcatore del match ??… - ASRomaPartite : ?? Record di gol in una singola stagione della Roma Dzeko 39 Manfredini 32 Totti 32 Volk 29 Guaita 28 Abraham 25 (...) -