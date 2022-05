Nero a Metà 3, le anticipazioni della puntata di oggi 9 Maggio (Di lunedì 9 maggio 2022) Carlo Guerrieri e Malik Soprani sono due poliziotti che più diversi non si può: uno è il classico poliziotto venuto dalla strada, nato nel centro di Roma, che si sente straniero a casa sua; l’altro è un giovane fresco di accademia, di origine africana, perfettamente a suo agio nella Capitale. Un giorno il destino vuole che lavorino insieme e, caso dopo caso, diventano una squadra sempre più affiatata. Nero a Meta’ 3, le anticipazioni di oggi 9 Maggio Alba è sempre più sospettosa verso Federico. La situazione precipita, ma alla fine è proprio grazie ad Albache la squadra ha l’occasione d’oro per catturare Pugliani. Stanca di aspettare la madre, Maryam scappa: le chance di ritrovare lei e gli altri bambini sfruttati, prima che vengano fatti sparire, diminuiscono d’ora in ora. Segui ZON.IT su Google News. Leggi su zon (Di lunedì 9 maggio 2022) Carlo Guerrieri e Malik Soprani sono due poliziotti che più diversi non si può: uno è il classico poliziotto venuto dalla strada, nato nel centro di Roma, che si sente straniero a casa sua; l’altro è un giovane fresco di accademia, di origine africana, perfettamente a suo agio nella Capitale. Un giorno il destino vuole che lavorino insieme e, caso dopo caso, diventano una squadra sempre più affiatata.a Meta’ 3, lediAlba è sempre più sospettosa verso Federico. La situazione precipita, ma alla fine è proprio grazie ad Albache la squadra ha l’occasione d’oro per catturare Pugliani. Stanca di aspettare la madre, Maryam scappa: le chance di ritrovare lei e gli altri bambini sfruttati, prima che vengano fatti sparire, diminuiscono d’ora in ora. Segui ZON.IT su Google News.

