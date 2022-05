Napoli | Broja per Sostituire Osimhen | De Laurentiis pensa ad una formula particolare Retroscena su Ospina

(Di lunedì 9 maggio 2022) Ildel Chelsea per, Aurelio Denon vuole correre rischi ead una. Paolo Bargiggia, ai microfoni di “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio ha parlato dei movimenti di mercato del: “No, non mi risulta. So che il tema della preparazione atletica era stato sollevato anche da una sorta di ‘indagine interna’ di De. I parametri fisici dei giocatori delsono stati considerati buoni. I dubbi erano più legati ad un carico di lavoro ad intensità insufficiente, ma, onestamente, non mi risultano dissapori tra Spalletti e il proprio staff. Se ...

Dall'Inghilterra arriva la notizia che molti club hanno puntato il giovane attaccante Armandodi proprietà del Chelsea. Ildovrà affrontare una nutrita ed importante concorrenzale ultime Su, tuttavia, non c'è solo ilin vista del prossimo calciomercato. Come riportato dal tabloid inglese The Sun , il giocatore ha attirato anche le attenzioni del ...ha raccontato ai microfoni di 1 Football Club l’attuale situazione del Napoli in ambito calciomercato: “In questi giorni, si riscontra la voglia di capire meglio la situazione di Broja, attaccante ...Il Napoli pensa a Broja del Chelsea per sostituire Osimhen, Aurelio De Laurentiis non vuole correre rischi e pensa ad una formula particolare.