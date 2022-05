Lello Arena sulla lite con Massimo Troisi: “qualcuno tentò di dividerci" (Di lunedì 9 maggio 2022) Lello Arena ha parlato del litigio con Massimo Troisi: l'attore ritiene che qualcuno all'epoca volesse mettere zizzania tra di loro. Lello Arena ha rivelato che qualcuno ha voluto dividerlo da Massimo Troisi: l'attore partenopeo, ospite di Ciao Maschio, ha parlato della sua carriera e dei suoi rapporti con Troisi, spiegando i motivi del loro litigio. Lello Arena e Massimo Troisi, insieme ad Enzo De Caro, hanno iniziato la loro carriera nel mondo dello spettacolo nella seconda metà degli anni Settanta, con il gruppo teatrale comico La Smorfia. Il loro sodalizio artistico continuò anche dopo lo scioglimento del gruppo, tanto che nel 1981 ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 9 maggio 2022)ha parlato del litigio con: l'attore ritiene cheall'epoca volesse mettere zizzania tra di loro.ha rivelato cheha voluto dividerlo da: l'attore partenopeo, ospite di Ciao Maschio, ha parlato della sua carriera e dei suoi rapporti con, spiegando i motivi del loro litigio., insieme ad Enzo De Caro, hanno iniziato la loro carriera nel mondo dello spettacolo nella seconda metà degli anni Settanta, con il gruppo teatrale comico La Smorfia. Il loro sodalizio artistico continuò anche dopo lo scioglimento del gruppo, tanto che nel 1981 ...

