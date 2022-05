Internazionali di tennis 2022 a Roma: date, costo biglietti e come vederli in tv (Di lunedì 9 maggio 2022) Tutto quasi pronto per gli Internazionali Bnl di tennis, che come ogni anno si tengono al Foro italico di Roma. Dopo le pre-qualifiche, il torneo, sia maschile che femminile, entrerà nel vivo dal prossimo 9 lunedì: ma quanto costano i biglietti? E come fare per seguire le partite in diretta tv? Quando si gioca? Le date degli Internazionali di tennis A partire da oggi, lunedì 9 maggio, ci saranno due sessioni, una diurna che inizia dalle 11 (e riguarda tutti i campi), e una serale che prende il via alle 19 sul Campo Centrale. Gli Internazionali di tennis termineranno il 15 maggio. Campo Centrale DATA ORARIO Turno (numero di incontri)* DOM 8 11:00 1° Turno Maschile (3) LUN 9 11:00 1° Turno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 9 maggio 2022) Tutto quasi pronto per gliBnl di, cheogni anno si tengono al Foro italico di. Dopo le pre-qualifiche, il torneo, sia maschile che femminile, entrerà nel vivo dal prossimo 9 lunedì: ma quanto costano i? Efare per seguire le partite in diretta tv? Quando si gioca? LedeglidiA partire da oggi, lunedì 9 maggio, ci saranno due sessioni, una diurna che inizia dalle 11 (e riguarda tutti i campi), e una serale che prende il via alle 19 sul Campo Centrale. Gliditermineranno il 15 maggio. Campo Centrale DATA ORARIO Turno (numero di incontri)* DOM 8 11:00 1° Turno Maschile (3) LUN 9 11:00 1° Turno ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP ROMA, CARLOS ALCARAZ ANNUNCIA FORFAIT AL TORNEO Lo spagnolo si ferma per un problema alla cavi… - repubblica : Internazionali, la voglia matta di Sinner: 'Tanta gente, che bello: mi darà la spinta' [di Paolo Rossi] - ATPtennis2002 : RT @InteBNLdItalia: L'App ufficiale degli #IBI22 ti aspetta! Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale per rimanere sempre informato!… - Tennis_Ita : Internazionali BNL d'Italia, il programma di lunedì 9 maggio: Fognini sfida Thiem nel big match serale - Profilo3Marco : RT @SkySport: Internazionali Roma, Sinner: 'Ho un obiettivo in testa, pressione va gestita' #SkyTennis #Tennis #SkySport #Internazionali #S… -