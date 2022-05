Advertising

Gazzetta del Sud

Una straordinaria Torrenovese conquista ivincendo a Sant'Antimo un vero e proprio spareggio per la post - season. Negli ultimi 2' di gioco, intensi e palpitanti, Sant'Antimo le prova tutte, ...Nel mondo dellee degli investimenti, quando una cosa va fatta, si fa. E le occasioni si ... SI AI- 'E poi penso anche ai format dei campionati, andrebbero rivisti. Idarebbero ... Imprese playoff: la Viola contro Rieti, Torrenova se la vedrà con Roseto. Le date All.. Bolignano Note: parziali 16-16, 20-17, 14-16, 10-18 Taranto. I playoff non sono più un sogno ma realtà. Il traguado più desiderato la Viola riesce a centrarlo compiendo un altro ...Serie A! Il grido di gioia partito ieri da Lecce e Cremona, due piazze che ritrovano la massima serie, chi dopo appena due anni chi dopo oltre venti, ha l'accento spiccatamente fiorentino.