Dichiarazioni De Laurentiis | “Pronti per i lavori al Maradona | ma non è facile”

Advertising

SportdelSud : ???? Le dichiarazioni del presidente del Napoli, Aurelio #DeLaurentiis, su Lorenzo Insigne e il calciomercato del cl… - NapoliToday : #Calcio #NotizieSSCNapoli De Laurentiis su Spalletti: 'Allenatore formidabile e uomo serio. Lasciamolo ambientare'… - SportdelSud : ???? Aurelio #DeLaurentiis ha incontrato il sindaco Manfredi e Stefano Ceci a Palazzo San Giacomo. Ecco le dichiaraz… - 1926Azzurro : @eantoniopolonia @Frosinone_OFC Colpa delle dichiarazioni di de Laurentiis di 10 anni fa. Non c'è altra spiegazione - serieAnews_com : #Napoli, #Spalletti parla del suo futuro nel pre partita di #TorinoNapoli -

'Deha una gestione padronale, da padre padrone', si dice. Ma io mi interesso delle mie cose, anche nei film, nelle serie tv, nelle sale cinematografiche. Sono connesso in video anche con ...ADL: 'Ho capito, devo spostare la Filmauro a Napoli per essere a Castel Volturno 3 volte a settimana' Aurelio De, presidente del Napoli in conferenza stampa a Palazzo San Giacomo ha svelato anche una possibile novità personale: 'Ho capito una cosa molto semplice: devo spostare la Filmauro a Napoli e ...Emanuela Ferrante, assessore allo Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della conferenza stampa a Palazzo San Giacomo, in occasione della cerimonia di omaggio per Diego Armando Maradona.ForzAzzurri.net - Aurelio De Laurentiis parla dei lavori in programma allo Stadio Diego Armando Maradona. Aurelio De Laurentiis è intervenuto a Palazzo San Giacomo ed ha ...