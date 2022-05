Di Stefano: “Ecco perché Ibrahimovic non si allena più con il gruppo” (Di lunedì 9 maggio 2022) Peppe Di Stefano, giornalista di 'Sky Sport', ha parlato delle condizioni di Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, e del suo futuro Leggi su pianetamilan (Di lunedì 9 maggio 2022) Peppe Di, giornalista di 'Sky Sport', ha parlato delle condizioni di Zlatan, attaccante del Milan, e del suo futuro

Advertising

PianetaMilan : .@PeppeDiSte a @SkySport: 'Ecco perché @Ibra_official non si allena più con il gruppo' - @acmilan #ACMilan #Milan… - Stefano___1970 : RT @pasquino2000: Ecco perché a me, che non mi riconosco in nessun partito, fa schifo al cazzo. - Stefano_Gri : RT @espressonline: Esclusivo - Omicidio di Daphne Caruana Galizia, ecco lo scoop per cui è stata uccisa - Stefano_Gri : RT @rulajebreal: La credibilità di chi è stata, prima sanzionata dall’Ordine dei giornalisti perché ha manipolato una intercettazione e poi… - stefano_turrone : @forummediaset Solito problema il nuchelo è sempre la mancanza di Amore prima e dopo poi queste sono le conseguenze… -