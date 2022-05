Canal+ vuole Starz per sbarcare negli Stati Uniti

Leggi su tvzoom

(Di lunedì 9 maggio 2022)interessata all’americana, una “piccola HBO” Les Echos, pagina 22, di Nicolas Madelaine., la filiale televisiva di Vivendi, sarebbe interessata alla società americana, una piccola HBO presente sia attraverso la pay Tv tradizionale che attraverso una piattaforma video in abbonamento chiamataPlay. Le discussioni sarebbero in corso con il suo proprietario Lionsgate, secondo le nostre informazioni che confermano quelle del Financial Times. Altri giocatori sarebbero nei ranghi. Lo specialista di smart tv Roku, alleato al fondo d’investimento Apollo, punterebbe a una partecipazione del 20%, secondo il Wall Street Journal. Le offerte sono attese prima dell’estate, specifica il Financial Times., checonquistare un punto d’appoggio ...