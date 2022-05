Calciomercato Roma, Tiago Pinto a caccia di un attaccante: dalla Liga! (Di lunedì 9 maggio 2022) Leicester è già storia. Adesso conta la Fiorentina e poi, tornando all’Europa, testa a Tirana e dunque il Feyenoord. Ma ormai la Roma ci sta prendendo gusto nel ribadire il suo ruolo a livello continentale. Guedes Roma Calciomercato Questo si nota anche nel mercato e nell’allestimento della rosa che sarà protagonista del futuro prossimo giallorosso. Secondo Todofichajes, la Roma sarebbe seriamente intenzionata a sferrare l’affondo per Guedes del Valencia, il quale con gli spagnoli quest’anno non ha propriamente vissuto una stagione entusiasmante e sta cercando una piazza importante estera per rilanciarsi in ottica Qatar 2022. La richiesta dei valenciani è sui 25-30 milioni di euro. Leggi su rompipallone (Di lunedì 9 maggio 2022) Leicester è già storia. Adesso conta la Fiorentina e poi, tornando all’Europa, testa a Tirana e dunque il Feyenoord. Ma ormai laci sta prendendo gusto nel ribadire il suo ruolo a livello continentale. GuedesQuesto si nota anche nel mercato e nell’allestimento della rosa che sarà protagonista del futuro prossimo giallorosso. Secondo Todofichajes, lasarebbe seriamente intenzionata a sferrare l’affondo per Guedes del Valencia, il quale con gli spagnoli quest’anno non ha propriamente vissuto una stagione entusiasmante e sta cercando una piazza importante estera per rilanciarsi in ottica Qatar 2022. La richiesta dei valenciani è sui 25-30 milioni di euro.

