Andrea Roncato: “Berlusconi chiamava anche alle 2 di notte se una battuta non gli piaceva. Poi veniva in discoteca con noi” (Di lunedì 9 maggio 2022) Andrea Roncato si è raccontato in una lunga intervista a Libero in occasione dell’uscita del film Vecchie Canaglie, con Lino Banfi. Lui nella vita accetta di definirsi “canaglia” ma, dice, “in senso buono: ‘canaglia’ è un uomo truffaldino, ma simpatico, brillante”. Viveur dichiarato (anche da se stesso), alla domanda se Berlusconi abbia mai ballato con lui in discoteca risponde deciso: “Avevamo un ottimo rapporto, molto diretto. Se una tua battuta non gli piaceva, Berlusconi ti chiamava anche alle due di notte. Poi, sì, è vero: veniva a mangiare con noi e pure in discoteca se capitava (…). Andavamo in discoteca per ridere, mica per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022)si è raccontato in una lunga intervista a Libero in occasione dell’uscita del film Vecchie Canaglie, con Lino Banfi. Lui nella vita accetta di definirsi “canaglia” ma, dice, “in senso buono: ‘canaglia’ è un uomo truffaldino, ma simpatico, brillante”. Viveur dichiarato (da se stesso), alla domanda seabbia mai ballato con lui inrisponde deciso: “Avevamo un ottimo rapporto, molto diretto. Se una tuanon glitidue di. Poi, sì, è vero:a mangiare con noi e pure inse capitava (…). Andavamo inper ridere, mica per ...

Advertising

FQMagazineit : Andrea Roncato: “Berlusconi chiamava anche alle 2 di notte se una battuta non gli piaceva. Poi veniva in discoteca… - HugoBaskerville : @Erminio66384249 @TgLa7 Solo uno scemo può credere alla bio di un profilo ispirato a andrea roncato. Buona fortuna ermi' - ParliamoDiNews : andrea roncato, le notti brave con berlusconi (rimorchiava piu` lui) e la droga - Media e Tv #andrea #roncato… - nuvoledidr4go : io fino a che punto devo sopportare la recitazione di andrea roncato e la sua parlata irritante per cortesia sta a… - donvitorap : RT @DonVitoColoured: Due vecchie canaglie luotto roncato...Andrea ha casa galline gatti tacchini in casa... -