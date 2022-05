Anche le dighe finiscono nel perimetro Golden power

Leggi su formiche

(Di lunedì 9 maggio 2022) Le nuove rafforzate normesi potrebbero applicareper le “concessioni di grande derivazione idroelettrica”. È quanto contenuto in un emendamento al decreto legge Taglia prezzi approvato dalle commissioni Finanze e Industria del Senato, primo firmatario Andrea Cioffi, senatore del Movimento 5 Stelle e già sottosegretario allo Sviluppo economico del governo gialloverde guidato da Giuseppe Conte. Tra “i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l’interesse nazionale” rientrano dunquequelli “oggetto di concessioni (…) incluse le concessioni di grande derivazione idroelettrica”. I poteri speciali potranno essere esercitatiin caso in cui l’affidamento sia di competenza regionale. “Il nostro arco alpino sarà protetto da eventuali predatori finanziari esteri, che non hanno ...