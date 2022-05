Viabilità Roma Regione Lazio del 08-05-2022 ore 11:30 (Di domenica 8 maggio 2022) Viabilità DELl’8 MAGGIO 2022 11.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONA DOMENICA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIA A FARSI INTENSO IL TRAFFICO, SUL RACCORDO CODE IN ESTERNA ALL’A LTEZZA DELL’USCITA FLAMINIA, E SULLA FLAMINIA STESSA CODE TRA PRIMA PORTA E IL RACCORDO IN ENTRAMBI I SENSI. SULLA CASSIA BIS CODE PER LAVORI IN CORSO ALL’ALTEZZA DI FORMELLO VERSO VITERBO. CANTIERI ATTIVI ANCHE SULLA PONTINA, SI SONO FORMATE CODE TRA CASTEL RomaNO E TOR DE CENCI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PASSIAMO ALLE ALTRE NOTIZIE, E’ IN CORSO AL CIRCO MASSIMO LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA “RACE FOR THE CURE”, CORSA PER LA LOTTA AI TUMORI AL SENO. PREVISTA LA PARTECIPAZIONE DI 50.000 PERSONE. CHIUSURA, TRA LE ALTRE, DI VIA DEI CERCHI, PIAZZA BOCCA DELLA VERITÀ, VIA DEL CIRCO MASSIMO E ... Leggi su romadailynews (Di domenica 8 maggio 2022)DELl’8 MAGGIO11.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONA DOMENICA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIA A FARSI INTENSO IL TRAFFICO, SUL RACCORDO CODE IN ESTERNA ALL’A LTEZZA DELL’USCITA FLAMINIA, E SULLA FLAMINIA STESSA CODE TRA PRIMA PORTA E IL RACCORDO IN ENTRAMBI I SENSI. SULLA CASSIA BIS CODE PER LAVORI IN CORSO ALL’ALTEZZA DI FORMELLO VERSO VITERBO. CANTIERI ATTIVI ANCHE SULLA PONTINA, SI SONO FORMATE CODE TRA CASTELNO E TOR DE CENCI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PASSIAMO ALLE ALTRE NOTIZIE, E’ IN CORSO AL CIRCO MASSIMO LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA “RACE FOR THE CURE”, CORSA PER LA LOTTA AI TUMORI AL SENO. PREVISTA LA PARTECIPAZIONE DI 50.000 PERSONE. CHIUSURA, TRA LE ALTRE, DI VIA DEI CERCHI, PIAZZA BOCCA DELLA VERITÀ, VIA DEL CIRCO MASSIMO E ...

Advertising

zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 08-05-2022 ore 09:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #08-05-2022 - pascrispino7 : @daliperta47 @mattinodinapoli Roma, 24enne aggredito in strada a colpi di martello dopo una lite per la viabilità R… - siamo_la_Roma : ??? Prende forma il nuovo progetto per la costruzione dello stadio ??? Sostenibilità ecologica e impatto ambientale… - GHERARDIMAURO1 : RT @GHERARDIMAURO1: SOSTA SELVAGGIA, NON PIU' RIMOSSA PER NIENTE DA OSTIA. COMUNE DI ROMA, E' SEMPRE ORA. LEVANTE PONENTE E OSTIA STELLA P… - GHERARDIMAURO1 : SOSTA SELVAGGIA, NON PIU' RIMOSSA PER NIENTE DA OSTIA. COMUNE DI ROMA, E' SEMPRE ORA. LEVANTE PONENTE E OSTIA STEL… -