Ultime Notizie – Salernitana-Cagliari 1-1, tutto aperto per la salvezza (Di domenica 8 maggio 2022) (Adnkronos) – La Salernitana e il Cagliari pareggiano 1-1 nel match valido per la 36esima giornata della Serie A. I campani passano in vantaggio grazie al rigore che Verdi trasforma al 68?. Il Cagliari sfiora il pareggio con Grassi, che scheggia il palo, e in pieno recupero ottiene un rigore per fallo di Sepe su Baselli. Al 98? il pari dei sardi. Corner, Altare colpisce di testa e fa centro: 1-1. La Salernitana sale a 30 punti in quart'ultima posizione. Il Cagliari è terz'ultimo a quota 29, davanti a Genoa con 28 e Venezia, ultimo con 25

