Tonali, ovvero come far crescere un gioiellino che poi diventa l’uomo scudetto (Di domenica 8 maggio 2022) Verona non è più fatale. Al Bentegodi il Milan conquista una fetta importante di scudetto. Vince in rimonta 2-1, esibisce forza muscolare e mentale, mette in mostra Sandro Tonali che tra il gol all’ultimo minuto alla Lazio e la doppietta al Verona ha conquistato il ruolo di uomo scudetto. Un gioiellino di 22 anni, arrivato la scorsa stagione in pompa magna, con un eccessivo carico di aspettative al punto che tanti dubbi cominciarono a circondarlo. È anche nella gestione di Tonali che il Milan ha dimostrato di aver imboccato la strada che conduce alla crescita del club. Non hai per caso in rosa grandi giocatori come Giroud e Ibrahimovic, in società un mostro sacro come Maldini, in panchina un tecnico troppo sottovalutato come Pioli. Dopo la prima ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 8 maggio 2022) Verona non è più fatale. Al Bentegodi il Milan conquista una fetta importante di. Vince in rimonta 2-1, esibisce forza muscolare e mentale, mette in mostra Sandroche tra il gol all’ultimo minuto alla Lazio e la doppietta al Verona ha conquistato il ruolo di uomo. Undi 22 anni, arrivato la scorsa stagione in pompa magna, con un eccessivo carico di aspettative al punto che tanti dubbi cominciarono a circondarlo. È anche nella gestione diche il Milan ha dimostrato di aver imboccato la strada che conduce alla crescita del club. Non hai per caso in rosa grandi giocatoriGiroud e Ibrahimovic, in società un mostro sacroMaldini, in panchina un tecnico troppo sottovalutatoPioli. Dopo la prima ...

Advertising

napolista : Tonali, ovvero come far crescere un gioiellino che poi diventa l’uomo scudetto Loro Ibrahimovic l’hanno preso. Att… - onravenwings : Ste mani del cazzo sempre alzati per fuori giochi inesistenti #Montipò #TONALI ovvero colui che veniva aspramente c… - yleniaindenial2 : RT @yleniaindenial1: la perfezione è che l'8 maggio è il compleanno del numero 8 dell'AC Milan detto anche capitan futuro ovvero Sandro Ton… - yleniaindenial1 : la perfezione è che l'8 maggio è il compleanno del numero 8 dell'AC Milan detto anche capitan futuro ovvero Sandro… - casti_ballondor : @ScoutismoRN Maignan Mazraoui tomori botman Theo Sanches bennacer tonali Mahrez nunez leao Qui Sanches fa il ruolo… -