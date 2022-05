Stadio e maxi-parco: il piano della Roma per Pietralata (Di domenica 8 maggio 2022) Sostenibilità ecologica e impatto ambientale. Sono due dei cardini sui quali si basa il progetto della Roma per il nuovo Stadio a Pietralata che, uniti alla rigenerazione urbana, all’assenza di quantità di cubature aggiuntive e alla forte spinta sul trasporto pubblico, potrebbero fare del nuovo impianto del club giallorosso un paradigma per le future edificazioni L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di domenica 8 maggio 2022) Sostenibilità ecologica e impatto ambientale. Sono due dei cardini sui quali si basa il progettoper il nuovoche, uniti alla rigenerazione urbana, all’assenza di quantità di cubature aggiuntive e alla forte spinta sul trasporto pubblico, potrebbero fare del nuovo impianto del club giallorosso un paradigma per le future edificazioni L'articolo

