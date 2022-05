Peste suina a Roma | avanza l’ipotesi dell’abbattimento in massa Costa | ”Siamo di fronte a un’emergenza”

Advertising

Agenzia_Ansa : Peste suina, la Regione Lazio dispone la zona infetta. 'Vietato dare cibo agli animali, fare pic nic e organizzare… - Corriere : Cinghiali a Roma: dopo l’invasione, la peste suina. La Regione e la zona infetta, polemica su abbattimenti - rtl1025 : ?? 'I cinghiali a #Roma stanno diventando come le mucche sacre: intoccabili. Ora anche la peste suina. Abbatterli. T… - TuttoSuRoma : Peste suina a #Roma, dopo l'ordinanza avanza l'ipotesi abbattimenti dei cinghiali - GiuliaTamagnin1 : RT @LukasVangelis: Ex Caput Mundi. 'Peste suina, la Regione Lazio dispone la zona infetta'. Ma l'ASL Roma 1_2_3_4 il comune o la Forestale… -

arrivata la soluzione di Nicola Zingaretti per combattere lache sta continuando ad agitare Roma: recintare i cassonetti dei rifiuti per evitare l'ingresso dei cinghiali. Lo prevede l'ultima ordinanza firmata dal presidente della Regione Lazio che ..., a Roma scatta la zona rossa anti cinghiali: 'Vietati pic - nic, cassonetti recintati' Il cinghiale rincorre il cane e la donna urla richiamando il cane e poi grida 'Via, sciò'. Attimi di ...C’è chi addirittura ha definito il loro comportamento ormai ”domestico” e mansueto. Invasione della peste suina a Roma Ora, però, non si tratta più semplicemente di ”concittadini” ingombranti che ...A parlare è il sottosegretario alla salute Andrea Costa, ospite in videocollegamento della trasmissione 'Mi manda Rai Tre'. La peste suina, arrivata anche a Roma, è 'un'emergenza e credo che dobbiamo ...