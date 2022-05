Passaro-Garin in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2022 (Di domenica 8 maggio 2022) Francesco Passaro se la vedrà contro il cileno Christian Garin nel primo turno degli Internazionali d’Italia 2022. Per il classe 2001 umbro si tratta dell’esordio assoluto sul circuito maggiore. Ha ottenuto la wild card per il tabellone principale attraverso le prequalificazioni. Il suo nome è salito alla ribalta lo scorso inizio aprile, quando è arrivato in finale al Challenger di Sanremo. Qui si è arreso con tanto onore contro il più quotato danese Holger Rune. Attualmente Passaro è numero 366 del ranking mondiale che, soprattutto nelle ultime settimane, sta letteralmente scalando. L’azzurro partirà sfavorito contro Garin ma assolutamente non battuto. Il tennista sudamericano, infatti, è in una fase di crisi dal punto di vista del gioco e dei risultati. Se si ... Leggi su sportface (Di domenica 8 maggio 2022) Francescose la vedrà contro il cileno Christiannel primo turno degli. Per il classe 2001 umbro si tratta dell’esordio assoluto sul circuito maggiore. Ha ottenuto la wild card per il tabellone principale attraverso le prequalificazioni. Il suo nome è salito alla ribalta lo scorso inizio aprile, quando è arrivato in finale al Challenger di Sanremo. Qui si è arreso con tanto onore contro il più quotato danese Holger Rune. Attualmenteè numero 366 del ranking mondiale che, soprattutto nelle ultime settimane, sta letteralmente scalando. L’azzurro partirà sfavorito controma assolutamente non battuto. Il tennista sudamericano, infatti, è in una fase di crisi dal punto di vista del gioco e dei risultati. Se si ...

