Leo Gassman soccorre una turista vittima di uno stupro | Non dimenticherò mai le urla della ragazza

Advertising

repubblica : Leo Gassman soccore una turista dopo uno stupro in centro a Roma [di Luca Monaco] - zazoomblog : Donna stuprata a Roma soccorsa da Leo Gassman: «Non dimenticherò mai le sue urla» - #Donna #stuprata #soccorsa… - CorriereCitta : Donna stuprata a Roma soccorsa da Leo Gassman: «Non dimenticherò mai le sue urla» - thexeon81 : Leo Gassman soccorre una turista dopo uno stupro a Casal Bertone a Roma - MediasetTgcom24 : Roma, Leo Gassman salva una 30enne americana da uno stupro: 'Non dimenticherò mai le sue urla' #leogassman… -

Gassmann, il ventiquattrenne cantautore figlio dell'attore Alessandroe di Sabrina Knaflitz, nipote del grande Vittorio, ha soccorso una ragazza che aveva subito uno stupro . L'episodio ...L'utilità non solo del gesto diper aiutare una ragazza vittima di stupro ma anche per ricordare a tutti che non bisogna voltare la testa Il gesto diper aiutare una ragazza vittima di stupro non è stato solo ...Leo Gassmann, il ventiquattrenne cantautore figlio dell’attore Alessandro Gassman e di Sabrina Knaflitz, nipote del grande Vittorio, ha soccorso ...Leo Gassman ha raccontato sui suoi social network di aver salvato una turista da un attacco di natura sessuale a Roma ...