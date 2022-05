Il concerto (a sorpresa) di Bono e The Edge nella metropolitana di Kyiv | VIDEO (Di domenica 8 maggio 2022) Un concerto, a sorpresa, durante quello che è ormai diventato il 74esimo giorno di guerra. E così, la stazione di Kreshchatik a Kyiv, già palcoscenico di eventi internazionali dal forte valore simbolico – soprattutto in questo periodo -, ha visto l’arrivo di Bono Vox e The Edge, rispettivamente il leader e il chitarrista degli U2. Il concerto (a sorpresa) di Bono e The Edge nella metropolitana di Kyiv I membri della band irlandese, che da sempre si è distinta per il forte impegno sociale e politico, hanno improvvisato un concerto. Con loro, anche gli Antytila – band ucraina nota per aver dato vita a Concert For Ukraine, evento andato in scena alla Resort World Arena di ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 8 maggio 2022) Un, a, durante quello che è ormai diventato il 74esimo giorno di guerra. E così, la stazione di Kreshchatik a, già palcoscenico di eventi internazionali dal forte valore simbolico – soprattutto in questo periodo -, ha visto l’arrivo diVox e The, rispettivamente il leader e il chitarrista degli U2. Il(a) die ThediI membri della band irlandese, che da sempre si è distinta per il forte impegno sociale e politico, hanno improvvisato un. Con loro, anche gli Antytila – band ucraina nota per aver dato vita a Concert For Ukraine, evento andato in scena alla Resort World Arena di ...

