Il cervello oltre la soglia

Leggi su panorama

(Di domenica 8 maggio 2022) Per la prima volta nella storia della medicina, alcuni scienziati hanno registrato le attività neuronali di un uomo che stava morendo. E hanno visto che negli istanti finali si attivano le onde cerebrali legate alla concentrazione e alla memoria. Quindi è vero, forse, che in quell’attimo si ripercorre tutta la propria vita... In La morte di Ivan Il’ic, Lev Tolstoj narrò l’agonia di un uomo la cui banale caduta da una scala si era evoluta in una malattia mortale. Le ultime pagine del racconto, tra le più belle della letteratura russa, descrivono con minuzia le sensazioni, i pensieri e le percezioni fisiche di un organismo negli ultimi istanti di vita. Per ore, Ivan Il’ic «si dibatteva nella bocca di un sacco nero in cui voleva spingerlo una invisibile e indomabile forza» ma a tratti «al fondo del buco vedeva brillare una luce». Non riusciva a parlare, ma poteva sentire quando qualcuno ...