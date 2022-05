Highlights qualifiche F1 GP Miami 2022 | Leclerc in pole | Sainz completa prima fila Ferrari VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 8 maggio 2022) Ilcon glidelledel Gran Premio didi F1.devastante, è doppiettatutta della scuderia di Maranello. Verstappen è terzo e mastica amaro in secondainsieme a Perez, in terzac’è Lewis Hamilton, naufraga Russell fuori dal Q3. In alto ecco di seguito le immagini salienti della caccia allain America. SportFace.