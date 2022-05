Dr. House: il suo interprete è geniale come lui | E ancora più scontroso (Di domenica 8 maggio 2022) Guardando la serie non si riesce a decidere se amare o odiare il dr. House. geniale e scontroso, con il suo carattere ha decretato il successo del medical drama. Seguendo la serie, a tutti sono diventati familiari termini medici e nomi di patologie che diversamente sarebbero rimasti assolutamente astrusi e sconosciuti. Qualcuno di voi sa cos’è il lupus? House sicuramente sì. Dr. House e il suo inseparabile bastone (web source)Gregory House La storia è incentrata sulla figura del dr. Gregory House, un vero e proprio Sherlock Holmes della medicina. Se il famoso detective usava il suo acume investigativo alla ricerca di assassini e malfattori, la stessa cura maniacale per il dettaglio usa House alla ricerca di batteri e patologie altrettanto mortali. Del ... Leggi su newstv (Di domenica 8 maggio 2022) Guardando la serie non si riesce a decidere se amare o odiare il dr., con il suo carattere ha decretato il successo del medical drama. Seguendo la serie, a tutti sono diventati familiari termini medici e nomi di patologie che diversamente sarebbero rimasti assolutamente astrusi e sconosciuti. Qualcuno di voi sa cos’è il lupus?sicuramente sì. Dr.e il suo inseparabile bastone (web source)GregoryLa storia è incentrata sulla figura del dr. Gregory, un vero e proprio Sherlock Holmes della medicina. Se il famoso detective usava il suo acume investigativo alla ricerca di assassini e malfattori, la stessa cura maniacale per il dettaglio usaalla ricerca di batteri e patologie altrettanto mortali. Del ...

