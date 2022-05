Advertising

cchiaruttini : @62_rocco @Annita56749774 @Mezzorainpiu @CarloCalenda @RaiTre @Azione_it Calenda è un atlantista. Nell’ambito dell’… - globalistIT : Il leader di Azione anche contro Biden - Roma_M_Azione : RT @Mezzorainpiu: 'Tutte le città del mondo hanno termovalorizzatori, e nessuno dice quale sia l'alternativa' @CarloCalenda #Calenda #mez… - Roma_M_Azione : RT @Mezzorainpiu: 'Sono stato unico a non votare per l'embargo totale del gas, poi tutti mi hanno detto che avevo ragione e che non si può… - agodandaniela : @Mezzorainpiu @Azione_it @CarloCalenda @RaiTre Bravissimo dice cos di grande saggezza e lungimiranza sulla guerra p… -

Globalist.it

Carlo, leader di, lo dice intervistato da Lucia Annunziata durante la trasmissione In Mezz'ora in più su Rai3. Letta, però, 'non è in grado di dire al suo alleato 'cosa stai dicendo'', ...Ora c'è Carlocon, l'unico partito al quale mi sento davvero affine. È un partito liberista ed europeista". Ma di certo la cosa sta facendo discutere, sul piano politico - territoriale ... Calenda (Azione): “Conte dice una cavolata al giorno e Letta fa finta di niente, rimarranno insieme” Infatti “Conte ogni giorno dice una cavolata e Letta fa finta di niente”. Carlo Calenda, leader di Azione, lo dice intervistato da Lucia Annunziata durante la trasmissione In Mezz’ora in più su Rai3. ...Le liste di Calenda per le amministrative di Como presentano pure la candidatura di Lady Demonique, che si definisce "dominatrice" e che cita i casi di Cicciolina e Moana Pozzi ...