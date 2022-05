Advertising

Globalist.it

oggi circa 500 persone hanno sfilato n Piazza della Repubblica per una manifestazione contro ... La tesi che portano avanti i partecipanti, facenti parte del partito didestra Svoboda a ......delle ideologie e l' Unione Sovietica ha sempre alimentato tutte le forme di terrorismo di... represse il tentativo di socialismo dal volto umano anel 1968, schiacciò con finti attentati ... A Praga l’estrema destra (alleata di Salvini in Europa) in piazza a favore di Putin e contro la Nato La tesi che portano avanti i partecipanti, facenti parte del partito di estrema destra Svoboda a prímá demokracie, vicino alla Lega di Salvini, al Front National francese e ad Afd in Germania, è che d ...