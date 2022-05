Torta all’acqua | la prepari in pochi minuti e con sole 170 Kcal

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 7 maggio 2022) Amate i dolci ma avete poco tempo per prepararli, o dovete stare attenti alle calorie? Allora provate la, si prepara in un minuto e contiene solo 170 calorie. Ecco la ricetta completa per poterla cucinare in due varianti una classica e l’altra light! Ingredienti per fare laPer preparare una buonissima, avrete bisogno di: 200 grammi di farina di tipo 00 150 ml di acqua tiepida 100 grammi di dolcificante Stevia 100 ml di latte 60 ml di olio di semi di gira16 grammi di lievito in polvere per i dolci (1 bustina) 2 uova intere Q.b. di sale fino. Per decorare la vostra: zucchero a velo. Le dosi indicate sono per 6-8 persone circa. Tutti i passaggi per fare la...