Rudy Zerbi e Alessandra Celentano aprono la semifinale con dei doni, Maria De Filippi punzecchia Stash (Di sabato 7 maggio 2022) La lunga edizione di Amici del 2022 è giunta alle ultime due puntate. A disputarsi un posto nella finale del talent show, sono Luigi, Albe, Sissi e Alex per il canto e Dario, Michele e Serena per la danza. La semi-finale del talent show, però, si è aperta con un momento divertente. I professori Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, infatti, hanno deciso di fare dei doni ai loro colleghi. Ma, anche Maria De Filippi ha deciso di punzecchiare un giurato. Si tratta di Stash. I regali di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano ad Amici Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, per il secondo anno, sono stati ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 7 maggio 2022) La lunga edizione di Amici del 2022 è giunta alle ultime due puntate. A disputarsi un posto nella finale del talent show, sono Luigi, Albe, Sissi e Alex per il canto e Dario, Michele e Serena per la danza. La semi-finale del talent show, però, si è aperta con un momento divertente. I professori, infatti, hanno deciso di fare deiai loro colleghi. Ma, ancheDeha deciso dire un giurato. Si tratta di. I regali diad Amici, per il secondo anno, sono stati ...

Advertising

Marco_p3 : @SimoJeanP Non la versatilità tirata in ballo, chi sei Rudy Zerbi? ?????? Mi hai già annoiato, ognuno ha i fan che si merita. - doveseiamore : @thisideofpardis @V0LERSIMALE rudy zerbi è vestito di bianco? - Saimon194 : Anche Rudy Zerbi va in diretta, anvedi ?? #Amici21 - nuvoledidr4go : rudy zerbi è stato definitivamente umiliato con questo schieramento - seguoilkpoo : RT @VicolodelleNews: Per una volta Rudy Zerbi ha detto cose giuste... Stiamo parlando di Albe che fuori da li avrà quel che si merita sicur… -