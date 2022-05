Massimo Ranieri cade dal palco del Teatro Diana di Napoli (Di sabato 7 maggio 2022) Ieri sera al Teatro Diana tanti fans erano in procinto di godersi un meraviglioso spettacolo. Ma purtroppo, una rovinosa caduta dal palco dell’interprete principale, ha interrotto la serata durante la prima esibizione. Protagonista dell’incidente Massimo Ranieri, che ha compiuto 71 anni anni da poco. Ancora fiore all’occhiello del panorama artistico italiano, il cantante stava portando Il Blog di Giò. Leggi su ilblogdigio (Di sabato 7 maggio 2022) Ieri sera altanti fans erano in procinto di godersi un meraviglioso spettacolo. Ma purtroppo, una rovinosa caduta daldell’interprete principale, ha interrotto la serata durante la prima esibizione. Protagonista dell’incidente, che ha compiuto 71 anni anni da poco. Ancora fiore all’occhiello del panorama artistico italiano, il cantante stava portando Il Blog di Giò.

TgLa7 : ??ULTIMORA?? Paura al teatro Diana di Napoli dove Massimo Ranieri, a pochi minuti dall'inizio del suo concerto, e' ca… - rtl1025 : ?? Paura al teatro Diana di #Napoli dove Massimo #Ranieri, a pochi minuti dall'inizio del suo concerto, è caduto sce… - MediasetTgcom24 : Paura al Teatro Diana di Napoli, Massimo Ranieri cade dal palco durante lo spettacolo #napoli… - 1GiovanniTufano : @annatrieste Massimo Ranieri è un patrimonio, per me dovevano tenerlo in braccio fino all'uscita dall'ospedale - CostanzaBattis1 : RT @fenice_risorta: Quanta ?? ha portato in parlamento il @Mov5Stelle -